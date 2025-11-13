SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa aponta queda de vantagem de Lula para 2026, projeto Antifacção desagrada base do governo e oposição e outras notícias para começar esta quinta-feira (13).

POLÍTICA

Lula diminui vantagens para 2026 e volta a empatar com Bolsonaro no segundo turno. Pesquisa da Quaest aponta ex-presidente, inelegível e condenado pelo STF, com 39% das intenções de voto, contra 42% do petista.

CONGRESOS NACIONAL

Motta adia votação do projeto Antifacção após texto desagradar a base e oposição. Relator Derrite já apresentou quatro propostas e atendeu pontos do governo; votação deve ocorrer na terça (18). Governadores de direita também pediram mais tempo para análise na Câmara, antes prevista para esta quarta.

CORREIOS

Correios decidem fatiar empréstimo de R$ 20 bi em tentativa de atrair mais bancos e reduzir juros. Em primeira negociação, quatro empresas ofereceram financiamento com taxa acima do teto fixado pelo Tesouro.

Outras instituições financeiras demonstraram interesse na operação, e estatal fará rodada mais ampla de conversas.

SÃO PAULO

Tarcísio é tratado como presidenciável em evento de banco e fala em 'time pró-Brasil para 2026'. Governador de São Paulo não confirmou nem negou candidatura à Presidência. Painel com Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo, encerrou Fórum de Investimentos do Bradesco Asset.

SÃO PAULO

Caminhão com falsa bomba interdita Rodoanel por 5 horas. Motorista foi resgatado por policiais do Gate após ficar cinco horas com simulacro na cabine do veículo. Carreta, que vinha do Acre, ficou parada na pista sentido rodovia Presidente Dutra, na altura de Itapecerica da Serra; trânsito teve reflexo na capital paulista.

COP30

África freia avanço de negociação sobre adaptação, prioridade do Brasil na COP30. Negociadores do continente propõem que decisão sobre o tema seja tomada apenas na COP32, na Etiópia. Proposta de adiar adoção de indicadores foi apoiada pelos grupo dos países árabes.

MERCADO

Guerra do delivery tem multa milionária a restaurantes e acusações mútuas de violação concorrencial. Donos de restaurantes veem retaliação depois de romper exclusividade com iFood; empresa diz que segue regras de acordo com Cade. Quatro aplicativos que atuam no setor trocam ações judiciais.

RIO DE JANEIRO

Sete suspeitos de liderar Comando Vermelho no RJ são transferidos para presídio federal. Detentos vão para penitenciária de Catanduvas (PR); ao menos cinco já cumpriram pena em unidades da prisionais da federação. Mudança ocorre a pedido do governador Cláudio Castro (PL) após operação contra a facção que deixou 121 mortos.

ITÁLIA

Promotoria de Milão investiga italianos por 'safári humano' para matar civis na guerra da Bósnia. Europeus sem ligação com forças de segurança teriam pagado até ? 100 mil a sérvios para atirar em civis por diversão. Conflito nos bálcãs nos anos 1990 matou dezenas de milhares, com massacres e condenações por genocídio.

PAPA LEÃO 14

Após vetar Maria salvadora, papa descarta aparições de Cristo na França. Dicastério da Doutrina da Fé declara que visões de Jesus relatadas por mulher nos anos 1970 não são sobrenaturais. Pontífice americano, eleito em maio, parece determinado a remover aspectos menos ortodoxos da doutrina católica.

MÚSICA

Djavan lança disco com faixa feita para Michael Jackson e diz que racismo o fez tímido. Seu novo álbum, 'Improviso' chega ao streaming na terça (11). 'Samurai' veio em sonho e Gal Costa foi sua maior intérprete.

CORPO

Carlinhos de Jesus comemora evolução de tratamento de doença neurológica: 'Cada dia é um desafio'. Dançarino e coreógrafo recebeu diagnóstico de doença autoimune que limita seus movimentos. Jurado da Dança dos Famosos mantém seus compromissos com ajuda de fisioterapia e hidroterapia.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Pesquisadores descobrem nova molécula capaz de tratar vício em álcool. Composto MCH11 foi capaz de agir no sistema endocanabinoide do cérebro e regular impulsividade. Estudo ainda não testou efeito em humanos, mas, segundo especialistas, resultados são promissores.