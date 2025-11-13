SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois irmãos, de 39 e 49 anos, foram detidos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) nesta quarta-feira (12) por transportarem 465 pássaros silvestres irregularmente.

Eles foram flagrados na rodovia BR-424, em Venturosa (PE), durante uma fiscalização realizada pelo Grupo de Enfrentamento aos Crimes Ambientais da PRF.

As aves estavam apertadas em 23 gaiolas no porta-malas e no banco traseiro de um carro. Segundo a polícia, alguns pássaros morreram durante a viagem.

Foram encontrados 300 pássaros da espécie papa-capim, 150 canários-da-terra, dez trinca-ferros e cinco azulões.

Os dois irmãos saíram de Jequié, na Bahia, e iam para Caruaru, em Pernambuco, cidades distantes 914 km uma da outra.

Eles já haviam sido detidos outras vezes pela PRF cometendo o mesmo crime ambiental em Jequié e Jeremoabo, também na Bahia.

A dupla foi levada à delegacia da Polícia Civil de Arcoverde (PE) e poderá responder por maus-tratos, receptação, associação criminosa e crime ambiental.

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e a Agência Estadual do Meio Ambiente foram acionados para receber as aves e aplicar multas.