SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma tempestade geomagnética, desencadeada por uma grande explosão de radiação solar, levou a Blue Origin a suspender nesta quarta-feira (12) o lançamento do foguete New Glenn. O fenômeno também resultou no aparecimento de auroras em pontos no mundo onde não costumam ser observadas.

A empresa de Jeff Bezos afirma que o veículo está pronto para deixar o solo. Será a primeira vez que a Blue Origin conduz uma missão científica de grande escala para a Nasa. Sua tarefa será levar ao espaço dois satélites desenvolvidos para medir o clima espacial em Marte.

"Devido à atividade solar extremamente elevada e seus potenciais efeitos na espaçonave EscaPADE, a Nasa adiou o lançamento até que as condições climáticas espaciais melhorem", disse a empresa em seu site nesta quarta-feira (12).

O foguete New Glenn, com dois estágios e alta capacidade de carga, estava programado para voar no último domingo (9) de Cabo Canaveral, na Flórida (Estados Unidos), transportando os dois satélites. Mas o lançamento acabou sendo cancelado naquele dia devido à densa cobertura de nuvens.

A missão havia sido reprogramada para esta quarta, porém a Blue Origin cancelou o lançamento novamente em razão dos alertas de uma severa tempestade geomagnética emitidos pelo Centro de Previsão do Clima Espacial dos EUA. Uma nova tentativa foi marcada para as 17h desta quinta-feira (13), no horário de Brasília.

A tempestade foi desencadeada por um aumento de partículas carregadas de alta energia expelidas para o espaço por grandes erupções na superfície solar chamadas ejeções de massa coronal.

O fluxo resultante de radiação de partículas carregadas, ou plasma, foi medido na Terra nesta quarta-feira em nível G-4, considerado severo, um nível abaixo do estágio mais alto de G-5, clafissicado como extremo. A previsão é que a tempestade geomagnética continue com intensidade severa nesta quinta-feira.

Tempestades geomagnéticas são conhecidas por interromper comunicações de rádio e satélite. Elas também podem aumentar a densidade atmosférica, criando intensa fricção ou arrasto em satélites e outras naves espaciais em órbita baixa da Terra, como ocorreu em fevereiro de 2022 quando 40 satélites Starlink recém-lançados pela SpaceX, de Elon Musk, foram desativados.

Níveis elevados de partículas carregadas do Sol também podem escapar mais facilmente do campo magnético protetor da Terra e colidir mais vigorosamente com moléculas na atmosfera, intensificando a extensão das coloridas exibições de aurora visíveis nos céus noturnos, principalmente nas regiões polares.

Na noite de terça (11), houve o relato de auroras em faixas incomumente grandes dos Estados Unidos, em pontos como Texas, Flórida e Alabama. O fenômeno também iluminou, por exemplo, o céu em pontos na Austrália, China, México e Nova Zelândia.

Coincidentemente, os satélites gêmeos do EscaPADE, abreviação de Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (exploradores de escape e Aceleração e Dinâmica de Plasma), têm como objetivo estudar fenômenos semelhantes em Marte ao final de uma viagem de 22 meses ao planeta vermelho.

As duas espaçonaves, apelidadas de azul e dourada, foram projetadas para orbitar Marte a fim de analisar como correntes de partículas solares carregadas interagem com o campo magnético relativamente fraco do planeta e como essa interação fez com que ele perdesse grande parte de sua atmosfera ao longo de bilhões de anos.