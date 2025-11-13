SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz operação na manhã desta quinta-feira (13) para desmonstar um esquema de fabricação e venda ilegal de armas de fogo, munições e acessórios bélicos. As diligências acontecem no Rio de Janeiro e no Paraná para cumprir 17 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à quadrilha.

A investigação, conduzida pela Desarme (Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos), começou após análise de informações que estavam em dispositivos eletrônicos apreendidos em fases anteriores da operação e submetidos à perícia digital.

Os investigadores encontraram conversas, vídeos e outros registros das transações ilegais, revelando a existência de uma rede estruturada de fabricação e venda de armas, tanto de uso permitido quanto restrito.

Segundo a investigação, os agentes identificaram relações diretas entre fabricantes, intermediários e compradores, responsáveis por produzir e comercializar pistolas, fuzis e metralhadoras artesanais, além de munições montadas manualmente.

"As mensagens interceptadas e os registros financeiros apontam lucros que chegavam a 150%, e indicam o uso de transportadoras privadas para o envio disfarçado de armamentos, com instruções para ocultar o conteúdo e a identidade dos remetentes", afirma o governo do estado.

As equipes encontraram as fábricas, pontos de armazenamento, peças de reposição, insumos e equipamentos usados para recarga de munições. Parte das armas produzidas ou compradas ilegalmente era distribuída sem qualquer controle legal ou registro.