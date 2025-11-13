(UOL/FOLHAPRESS) - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou nesta quinta-feira (13) alertas de tempestades válidos até nesta sexta-feira (14) para nove estados do Brasil e de chuvas intensas para outros dez.

Tempestades devem atingir localidades entre Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão na lista.

Precipitação pode chegar a 100 mm/dia. O Inmet ainda alerta para ventos intensos, de até 100 km/h, e risco de queda de granizo. Essas regiões ainda estão sob risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Já para outras dez regiões, o alerta é de chuvas intensas. Áreas do Acre, Amazonas, Maranhão, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins estão sujeitas a chuvas de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h. Nestes locais, é baixo o risco de danos estruturais e alagamentos. Regiões de Mato Grosso e Goiás que estão fora do alerta de tempestade são incluídas no alerta de chuvas intensas.

Para estados do Nordeste, o alerta é de baixa umidade, que também deve durar até nesta sexta-feira. O instituto alerta para níveis de umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, considerado como clima de deserto. O saudável para o ser humano é de 40% a 60%. O comunicado abrange áreas do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia.

A recomendação de saúde é cuidar da hidratação, principalmente. O Inmet ainda recomenda evitar o desgaste físico nas horas mais secas e a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Apenas dois estados e o Distrito Federal não têm avisos meteorológicos ativos: Espírito Santo e Sergipe.

VEJA AS REGIÕES AFETADAS POR CADA ALERTA

Alerta de perigo de tempestade:

Norte Pioneiro Paranaense;

Presidente Prudente (SP);

São José do Rio Preto (SP);

Leste de Mato Grosso do Sul;

Bauru (SP);

Centro Norte de Mato Grosso do Sul;

Centro Ocidental Paranaense;

Araçatuba (SP);

Sudeste Mato-grossense;

Noroeste Paranaense;

Marília (SP);

Norte Central Paranaense;

Sudoeste de Mato Grosso do Sul;

Araraquara (SP);

Sudoeste Paranaense;

Oeste Paranaense;

Pantanais Sul Mato-grossense;

Itapetininga (SP);

Sul Goiano;

Centro Oriental Paranaense;

Assis (SP);

Centro-Sul Mato-grossense;

Ribeirão Preto (SP);

Centro-Sul Paranaense;

Piracicaba (SP);

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba;

Metropolitana de Curitiba;

Sudeste Paranaense.

Perigo potencial de tempestade:

Norte Pioneiro Paranaense;

Oeste Catarinense,

Centro-Sul Mato-grossense;

Presidente Prudente (SP);

São José do Rio Preto (SP);

Metropolitana de Curitiba;

Leste de Mato Grosso do Sul;

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba;

Campinas (SP);

Bauru (SP);

Piracicaba (SP);

Sul/Sudoeste de Minas;

Itapetininga (SP);

Centro Norte de Mato Grosso do Sul;

Centro Ocidental Paranaense;

Ribeirão Preto (SP);

Araçatuba (SP);

Sudeste Mato-grossense;

Noroeste Paranaense;

Macro Metropolitana Paulista;

Marília (SP);

Norte Central Paranaense;

Sudoeste de Mato Grosso do Sul;

Araraquara (SP);

Sudoeste Paranaense;

Oeste Paranaense;

Pantanais Sul Mato-grossense;

Sul Fluminense;

Sudeste Paranaense;

Vale do Paraíba Paulista;

Sul Goiano;

Centro Oriental Paranaense;

Sudoeste Mato-grossense;

Metropolitana de São Paulo;

Assis (SP);

Litoral Sul Paulista;

Norte Catarinense;

Centro-Sul Paranaense;

Norte Mato-grossense;

Metropolitana do Rio de Janeiro;

Serrana;

Oeste Catarinense;

Vale do Itajaí;

Noroeste Rio-grandense;

Grande Florianópolis;

Metropolitana de Porto Alegre;

Nordeste Rio-grandense;

Norte Catarinense;

Sul Catarinense;

Centro Oriental Rio-grandense;

Sudeste Paranaense;

Centro Ocidental Rio-grandense.

Perigo de chuvas intensas:

Vale do Acre;

Centro Amazonense;

Sudoeste Amazonense;

Norte Amazonense;

Sul Amazonense;

Vale do Juruá;

Madeira-Guaporé.

Perigo de baixa umidade

Sul Cearense;

Vale São-Franciscano da Bahia;

Sudeste Piauiense;

Sertões Cearenses;

Sertão Pernambucano;

São Francisco Pernambucano;

Sertão Paraibano;

Oeste Potiguar;

Jaguaribe (CE);

Centro-Norte Piauiense;

Borborema (PB);

Centro-Sul Cearense;

Sudoeste Piauiense;

Central Potiguar.

Perigo potencial de baixa umidade

Sul Cearense;

Vale São-Franciscano da Bahia;

Sudeste Piauiense;

Sertões Cearenses;

Oeste Potiguar;

Sertão Pernambucano;

São Francisco Pernambucano;

Centro-Norte Piauiense;

Sertão Alagoano;

Sertão Paraibano;

Jaguaribe (CE);

Sudoeste Piauiense;

Borborema (PB);

Centro-Sul Cearense;

Leste Maranhense;

Norte Piauiense;

Sul Maranhense;

Agreste Pernambucano;

Central Potiguar;

Norte Cearense;

Noroeste Cearense;

Nordeste Baiano.