(UOL/FOLHAPRESS) - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou nesta quinta-feira (13) alertas de tempestades válidos até nesta sexta-feira (14) para nove estados do Brasil e de chuvas intensas para outros dez.
Tempestades devem atingir localidades entre Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão na lista.
Precipitação pode chegar a 100 mm/dia. O Inmet ainda alerta para ventos intensos, de até 100 km/h, e risco de queda de granizo. Essas regiões ainda estão sob risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
Já para outras dez regiões, o alerta é de chuvas intensas. Áreas do Acre, Amazonas, Maranhão, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins estão sujeitas a chuvas de até 50mm/dia e ventos de até 60km/h. Nestes locais, é baixo o risco de danos estruturais e alagamentos. Regiões de Mato Grosso e Goiás que estão fora do alerta de tempestade são incluídas no alerta de chuvas intensas.
Para estados do Nordeste, o alerta é de baixa umidade, que também deve durar até nesta sexta-feira. O instituto alerta para níveis de umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, considerado como clima de deserto. O saudável para o ser humano é de 40% a 60%. O comunicado abrange áreas do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia.
A recomendação de saúde é cuidar da hidratação, principalmente. O Inmet ainda recomenda evitar o desgaste físico nas horas mais secas e a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Apenas dois estados e o Distrito Federal não têm avisos meteorológicos ativos: Espírito Santo e Sergipe.
*
VEJA AS REGIÕES AFETADAS POR CADA ALERTA
