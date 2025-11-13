SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Thiago Brennand, 45, condenado a mais de 20 anos de prisão por violência contra mulheres e estupro, deixou a Penitenciária Dr. José Augusto Salgado, a P2 de Tremembé, no interior de São Paulo, conhecida como o presídio dos famosos.

Ele foi transferido, nesta quarta-feira (12), para a Penitenciária 1 de Guarulhos. O pedido de transferência foi feito pela defesa do empresário, de acordo com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária).

Brennand está preso desde abril de 2023.

Entre os famosos que cumprem pena ou passaram por Trembembé estão Robinho, ex-jogador de futebol, Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Daniel e Cristian Cravinhos, Alexandre Nardoni, Ana Carolina Jatobá e Roger Abdelmassih.

Conforme a Folha publicou em 1° de setembro, o empresário foi condenado a oito anos de reclusão, em regime fechado, pelo estupro da estudante de medicina Stefanie Cohen, em outubro de 2021, além do pagamento de indenização por danos morais por R$ 200 mil.

O processo está em segredo de Justiça. Cohen, que afirmou ter sido também dopada e filmada sem o conhecimento, celebrou a condenação pelas redes sociais e comentou: "A Justiça sendo feita".

A defesa de Brennand, composta pelos advogados Alberto Zacharias Toron e Luiza Oliver, afirmou que vai recorrer na condenação e que "confia que a decisão será reformada pelas instâncias superiores". Em nota, a defesa argumenta ainda que a sentença reconheceu a fragilidade da acusação em diferentes pontos e absolveu o empresário de duas das três imputações formuladas contra ele.

Ainda segundo os advogados, o processo registrou que a vítima tinha ciência de que a relação estava sendo filmada, que na gravação não há qualquer indício de estupro e que a vítima manteve contato após os fatos. "Ainda assim, de forma contraditória e ilegal, [a Justiça] condenou Thiago por estupro."

Os advogados da vítima ? Márcio Janjácomo, João Vinicius Manssur, Márcio Janjácomo Júnior e Marcelo Zovico? reafirmaram confiança na Justiça e compromisso incansável com a defesa e acolhimento das vítimas, especialmente na prevenção e no combate à violência contra a mulher.

Em entrevista em 2022, Stefanie Cohen relata que conheceu o empresário em um restaurante, onde ela estava comemorando o título de miss São Paulo de Las Americas com amigas em um restaurante na capital paulista.

Ele estava no estabelecimento, com o filho, e os dois começaram a conversar. "Ele foi educado, parecia um cavalheiro", contou. Alguns dias depois, eles começaram a conversar por Instagram.

Eles saíram para para jantar e, ao final, pediu duas caipirinhas de caju. Após beber, Cohen diz que começou a passar mal e ficou desorientada. "Ele veio até mim no banheiro e me levou. Eu disse que estava passando mal e ele disse que estava tudo bem", relatou ela.

A estudante afirmou que não se lembrava claramente de tudo o que aconteceu no resto da noite, mas diz que foi dopada e estuprada por Brennand. Afirma, entre outras coisas, que ele forçou para fazer sexo anal com ela.

"Foi algo que eu nunca tinha feito, eu pedia 'não, por favor não'. Eu falei que eu nunca tinha feito isso e ele me dizia que eu era a namorada dele", afirmou ela. "Foi tudo com extrema violência", diz. Ainda segundo ela, ele não usou preservativo.