SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vigilante morreu após levar um tiro durante um assalto nesta quarta-feira (12) a uma loja das Casas Bahia, na avenida Belmira Marin, no bairro Cidade Dutra, na zona sul de São Paulo.

Marcelo Jorge Silva de Souza, 48, morreu com um tiro na cabeça. O homem que efetuou o disparo roubou a arma do vigilante e fugiu em uma moto na sequência, segundo o registro policial.

Caso é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte). Policiais do DHPP (Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa) realizam diligências para apurar a ocorrência.

Loja já foi alvo de outro assalto recentemente. O UOL apurou que esse é o segundo assalto contra a loja em menos de quinze dias. Um outro vigilante já havia tido sua arma levada e sido agredido.

"Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. No local, uma equipe de resgate já prestava socorro à vítima, homem de 48 anos, que teve o óbito constatado após ter sido atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça", disse a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em nota.

A rede de lojas lamentou a morte do vigilante e disse que auxilia a polícia. Nem as Casas Bahia, nem a polícia informaram se os criminosos levaram produtos da loja. "A Companhia lamenta profundamente o ocorrido e informa que está em contato com a polícia, permanecendo à disposição para cooperar com as investigações", disse o estabelecimento, em nota.