SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motociclista foi atropelado por um carro enquanto aguardava parado no semáforo, nesta terça-feira, em Botucatu, no interior de São Paulo.

Motociclista aguardava o sinal verde em um cruzamento na região central da cidade. O acidente foi registrado por câmeras de segurança da via e as imagens mostram o momento em que um carro se aproxima e atinge em cheio a traseira da motocicleta.

Com o impacto da batida, o motociclista "voou" sobre o carro. Ele foi arremessado para alguns metros de distância do local onde estava parado e seu capacete chega a sair da cabeça. A motocicleta dele ficou destruída.

Antes de parar, o carro que bateu na motocicleta ainda colidiu contra outro veículo que atravessava a rua Brás de Assis. A parte da frente do segundo automóvel ficou parcialmente danificada.

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. O homem foi socorrido com escoriações e levado ao Hospital das Clínicas de Botucatu, mas não sofreu nenhum ferimento grave, de acordo com os bombeiros.

Caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Botucatu. O órgão disse realizar diligência para apurar as circunstâncias do acidente. Até o momento, ninguém foi preso.

O motorista que causou o acidente não foi identificado. Por esse motivo, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento.