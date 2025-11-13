SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Anvisa anunciou nesta quinta-feira (13) no Diário Oficial a suspensão de quatro marcas de glitter anunciadas como próprias para consumo em alimentos e que, segundo a agência, possuem materiais plásticos.

As marcas que tiveram produtos suspensos foram Glitz, Jeni e Joni, Iceberg Chef e Jady Confeitos. Em todas elas, a determinação observa a presença de materiais plásticos.

Fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso estão suspensos. Além disso, a Anvisa ainda determina o recolhimento de itens que já estavam disponíveis para venda ao público.

Lista de produtos suspensos é grande. Da Glitz e da Jady Confeitos, os alvos são produtos que têm o mesmo nome para as duas marcas, o "Glitter para Decoração"; da Jeni e Joni, a Anvisa lista Glitter/Brilho para Decoração, Pó para Decoração, Pó de Ouro, Floco de Ouro, Floco de Prata e Floco Rose Gold; e da Iceberg Chef, os produtos suspensos são Glitter Glow e Glitter Shine.

Empresas são responsáveis por recolher exemplares do mercado. Segundo a Anvisa, quem já tiver adquirido algum dos produtos, deve entrar em contato com o fabricante e solicitar informações sobre como a devolução pode ser feita.

O UOL procurou as empresas e aguarda seus posicionamentos. Tão logo sejam enviados, este texto será atualizado.

DENÚNCIAS NAS REDES MOTIVARAM DECISÃO

Busca ativa começou após posts nas redes sociais. A Anvisa começou a inspecionar produtos que se vendem como glitter comestível e identificou, até o momento, 16 marcas que o oferecem. Nas quatro suspensas nesta terça, foram encontrados materiais plásticos. As outras seguem sendo investigadas.

Classificação não precisa ser direta. A análise da agência também é feita em produtos que, mesmo sem se posicionar como comestíveis, estejam categorizados ou sejam ofertados em sessões de alimentos e bebidas em plataformas digitais.

Plataformas de comércio eletrônico foram notificadas. Segundo a Anvisa, marketplaces como Mercado Livre, Amazon, Shopee e Magazine Luiza receberam determinações para excluir anúncios e propagandas de produtos que estivessem sendo apresentados como comestíveis.

ADITIVOS PROIBIDOS

Componentes plásticos desclassificam produtos como comestíveis. A Anvisa lista o polipropileno (PP) micronizado, o tereftalato de etileno (conhecido como "PET" ou "Poli"), o PMMA (polimetilmetacrilato) e o acetato de polivinil. Nenhum pó decorativo ou glitter que contenha um ou mais desses ingredientes pode ser usado na confeitaria ou em qualquer tipo de alimento.

Anvisa lista materiais permitidos. Neste link (https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmQ2ZDBjNTItMDFmMi00MmM5LWE4Y2QtMzBhOGZlYTU4OGUzIiwidCI6ImI2N2FmMjNmLWMzZjMtNGQzNS04MGM3LWI3MDg1ZjVlZGQ4MSJ9&pageName=ReportSection08a3239a66872bb5b7a9), é possível conferir quais são os aditivos autorizados e as respectivas condições de uso.