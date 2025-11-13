SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um menino de cinco anos morreu após ser atacado por um pitbull em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (12).
Criança foi atacada após entrar, com um adulto, no local em que o animal ficava. O caso aconteceu em uma casa na avenida Monsenhor Félix, segundo ocorrência policial.
Ele foi levado ao Hospital Municipal Francisco da Silva Telles e morreu cinco minutos após dar entrada no local. Segundo a unidade de saúde, a criança tinha "grande perda sanguínea" e teve uma parada cardiorrespiratória assim que chegou.
O dono do cachorro era namorado da tia da criança e o animal ficava na casa da avó do menino, segundo investigações preliminares. À polícia, o homem disse que o pitbull, chamado Enrico, tem sete meses.
Cão foi entregue à Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais do Rio e não será sacrificado. Ele vai ficar sob tutela do Centro de Controle de Zoonoses e deverá ser castrado, vacinado e microchipado, segundo a pasta.
No momento em que foi entregue à secretaria, o animal não demonstrou agressividade. Em nota, a pasta informou que o cachorro entrou na caixa de transporte com tranquilidade. "Não se sabe o que detonou esse gatilho [para o ataque]. A polícia precisa apurar", afirmou o secretário Luiz Ramos Filho.
Polícia ouviu mãe da criança, tutor do animal e outras testemunhas. Em nota, a Polícia Civil do Rio informou que investiga o caso, que está a cargo do 27º DP.
Lei estadual obriga que pitbulls sejam esterilizados e proíbe que animais da raça sejam comercializados no Rio de Janeiro. Tutores de animais da raça também precisam registrar a posse do animal na Secretaria de Segurança Pública do estado.