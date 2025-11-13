BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Em plena safra da manga, Belém está tomada por esses frutos nas calçadas e nas ruas. Trazidas da Ásia pelos portugueses no século 18, a capital paraense tem as ruas forradas por mangueiras centenárias que formam túneis verdes.

Perto do Parque da Cidade, local onde acontece a COP30, há várias delas. Se para muitos as árvores representam um alívio para o calor intenso, para outros elas são sinal de perigo constante.

Taxistas e motoristas de aplicativos colecionam histórias sobre prejuízos que tiveram com a lataria amassada e vidros quebrados, após a queda de mangas.

"Uma vez, caiu uma manga tão pesada que afundou o capô do carro. Em outra, trincou o vidro", conta Gabriel, motorista de aplicativo.

Diego Felipe, outro motorista, diz que também já teve prejuízos na lataria do carro e que agora só anda nas faixas centrais das avenidas. Ele relata também ter um amigo que sofreu traumatismo craniano após ser atingido por uma manga.

"Era uma mangueira muito alta e a manga veio na velocidade de um torpedo, bateu na cabeça e o jogou no chão. Ele acordou dois dias depois na UTI e não se lembrava de nada. Demorou meses para se recuperar."

A aposentada Alice Silva, que vendia marmitas na av. Dr Freitas na última quarta, conta que também é muito comum as pessoas escorregarem nas mangas maduras que caem na calçada.

"Todos os anos a gente fica sabendo de alguém que se machucou escorregando em manga. Chuva e manga madura no chão fazem um bom estrago."