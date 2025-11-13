BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou nesta quinta-feira (13), durante a COP30, que as unidades de saúde destruídas pelo ciclone em Rio Bonito do Iguaçu (PR) neste mês serão reconstruídas com um novo padrão de infraestrutura, adaptado às mudanças climáticas.

"A reconstrução dos serviços de saúde já será feita com um novo padrão construtivo, uma infraestrutura resiliente às mudanças climáticas", afirmou o ministro à imprensa.

Segundo Padilha, o episódio é um exemplo concreto da vulnerabilidade do sistema de saúde diante de eventos climáticos extremos, e o governo brasileiro pretende adotar esse modelo de construção em todo o país, com base em experiências da Organização Pan-Americana da Saúde em países da América Central e no México.

O ministro lembrou que o ciclone destruiu cinco das seis unidades de atenção primária de Rio Bonito do Iguaçu, afetando gestantes, crianças em vacinação e pacientes com doenças crônicas. "Quando há tragédias climáticas como essa, a saúde é a face mais dolorida do impacto", disse.

