SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um hospital no centro de Fortaleza foi atingido por um incêndio na manhã desta quinta-feira (13) e pacientes tiveram que ser transferidos.

Incêndio começou uma subestação de energia do Hospital Dr. César Cals. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o fogo foi controlado por volta das 11h30 de hoje.

Pacientes tiveram que ser transferidos para outras unidades. Pessoas que estavam em tratamento, incluindo bebês, foram levadas para outros hospitais da rede estadual e municipal, segundo a Secretaria de Saúde do Ceará. Imagens que circulam nas redes sociais mostram pessoas auxiliando no resgate.

Não foram registradas vítimas. A pasta ainda informou que nenhuma área assistencial foi atingida pelo incêndio e que a situação foi controlada assim que os bombeiros chegaram.

Governador do Ceará disse que acompanhou a situação e que pacientes foram transferidos por precaução. Nas redes sociais, Elmano de Freitas pediu imediata investigação sobre as causas do incêndio no hospital.

"As equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária de energia atuaram de forma imediata, controlando as chamas e a fumaça prontamente. Nenhuma área assistencial foi atingida e não há feridos", disse a Secretaria de Saúde do Ceará, em nota.