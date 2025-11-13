BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Um inflável de 12 metros com formato que lembra uma garrafa de agrotóxico foi erguido na Cúpula dos Povos, em Belém, nesta quinta-feira (13).

A instalação, promovida pelo IPSA (International Pesticide Standard Alliance), exibe a mensagem "Agrotóxico aquece o presente e mata o futuro. Banimento dos HHPs agora", em português e inglês.

HPPs são os pesticidas altamente perigosos, que o movimento liga à crise climática. O objetivo do gesto simbólico é impulsionar um novo padrão internacional para restringir as substâncias.