CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Paraná prendeu nesta quinta-feira (13) em Curitiba um homem de 51 anos suspeito de negociar armas com traficantes do Rio de Janeiro. O nome dele não foi divulgado.

Segundo o delegado Rodrigo Brown, ele é ex-militar da Aeronáutica e já tem antecedentes de venda ilegal de munição.

A prisão foi feita em flagrante no momento em que os policiais do Paraná cumpriam dois mandados de busca e apreensão em uma casa na Vila Guaíra.

Os mandados foram expedidos no âmbito de uma investigação feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

"Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais civis localizaram aproximadamente 80 armas de fogo, além de grande quantidade de munições, estojos, pólvora, pontas e máquinas utilizadas para recarga. A suspeita é que ele produzisse munições", explica Brown, acrescentando que todo o material apreendido ainda passará por perícia.

O investigado tinha registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) referente a parte do material encontrado, mas foi autuado em flagrante pelo restante dos itens sem documentação. Os crimes são de comércio ilegal de armas de fogo, posse irregular e posse de munição de uso restrito e permitido.

A apuração aponta que ele negociava armas e munições com traficantes do Rio e também orientava sobre a fabricação de armamentos.

"A partir dos elementos apurados nesta operação, iremos investigar se esse suspeito também forneceria munições para grupos criminosos na capital e em outros pontos do Paraná", diz o delegado.

As investigações seguem para identificar os destinatários das armas e a origem dos insumos apreendidos.