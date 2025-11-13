SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp (Comvest) antecipou a divulgação da lista de candidatos aprovados para a segunda fase do vestibular Unicamp 2026. Ao todo, 13.045 estudantes foram convocados e podem consultar seus nomes no site da Comvest (https://www.comvest.unicamp.br/), comissão responsável pela selelção.

A consulta aos locais de prova será liberada no dia 24 de novembro, também pela página do vestibular. Neste ano, 57.718 candidatos participaram da primeira fase, realizada em 26 de outubro. O processo seletivo oferece 2.530 vagas distribuídas em 69 cursos de graduação.

As notas de corte por curso, a relação candidato/vaga da segunda fase e as notas individuais dos participantes estarão disponíveis para consulta a partir desta sexta-feira (14). A segunda fase será realizada em dois dias, 30 de novembro e 1º de dezembro de 2025, a partir das 9h.

No primeiro dia, todos os candidatos farão as provas de redação, língua portuguesa e literaturas (seis questões) e uma prova interdisciplinar, com duas questões de língua inglesa e duas de ciências da natureza.

No segundo dia, a avaliação inclui matemática ?com seis questões para cursos da área de exatas/tecnológicas e quatro para os demais? e uma prova interdisciplinar de ciências humanas, com duas questões.

Além disso, cada área realiza provas específicas: candidatos de ciências biológicas/saúde farão biologia (sete questões) e química (cinco); os de ciências exatas/tecnológicas, física (cinco) e química (cinco); e os de ciências humanas/artes, geografia (cinco), história (cinco), filosofia (uma) e sociologia (uma).

As provas serão aplicadas em 17 cidades do estado de São Paulo, incluindo Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, Sorocaba, Santos e São José dos Campos. Fora do estado, o exame será realizado em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador. As provas de habilidades específicas para os cursos de artes cênicas, artes visuais e dança acontecem entre 3 e 5 de dezembro de 2025, exclusivamente em Campinas.

O calendário do Vestibular Unicamp 2026 prevê inscrições de 1º de agosto a 8 de setembro de 2025. A prova de habilidades específicas para Música será aplicada de 15 a 30 de setembro. A primeira fase ocorreu em 26 de outubro e a divulgação dos aprovados para a segunda fase está marcada para 24 de novembro. A divulgação da primeira chamada de aprovados está prevista para 23 de janeiro de 2026, com matrícula virtual nos dias 26 e 27 do mesmo mês.

CALENDÁRIO VESTIBULAR UNICAMP 2026

2ª fase - 30/11/2025 e 1/12/2025

Provas de Habilidades Específicas (exceto Música) - 3 a 5/12/2025

Divulgação dos aprovados em 1ª chamada - 23/1/2026

Matrícula virtual da 1ª chamada - 26 e 27/1/2026