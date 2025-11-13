BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta quinta-feira (13) que o plano de adaptação da saúde às mudanças climáticas, iniciativa lançada pelo Brasil, reúne 80 declarações de apoio. Aproximadamente metade do número é formada por países, sendo o restante instituições e entidades da sociedade civil.

Segundo o ministro, o plano tem como objetivo adaptar os sistemas nacionais de saúde aos impactos da novas realidade climática e foi inicialmente proposto pelo Brasil em maio de 2025, durante a Assembleia Mundial da Saúde, em parceria com o grupo de Baku.

Padilha destacou que, além do apoio político, instituições internacionais anunciaram investimentos para financiar a implementação do plano - incluindo ao menos US$ 300 milhões em recursos prometidos por fundações privadas e linhas de crédito de BID, Banco Mundial e Fundo Verde para o Clima.

