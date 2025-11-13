RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu um hospital no centro de Fortaleza na manhã desta quinta-feira (13), levando à evacuação de pacientes, incluindo bebês em incubadoras.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará, o incêndio aconteceu na subestação de energia do Hospital Estadual Dr. César Cals e foi controlado por equipes do Corpo de Bombeiros.

Nenhuma área assistencial foi atingida e não há feridos, segundo a secretaria. A concessionária de energia Enel também atuou na ocorrência.

"Por medida de precaução, os pacientes estão sendo retirados em segurança e transferidos para outras unidades das redes estadual e municipal", diz a secretaria, por meio de comunicado.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram bebês sendo retirados do hospital em leitos e incubadoras. A unidade de saúde é de alta complexidade e considerada uma referência no atendimento de gestantes de alto risco e bebês prematuros.

Ainda não há confirmação de quantos pacientes foram transferidos. Ambulâncias foram utilizadas no deslocamento dos pacientes para outros hospitais.

Outros pacientes retornaram para a unidade de saúde após a fumaça ser controlada.

As causas do incidente serão apuradas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que acompanhou o incêndio e disse que a situação foi controlada.

"Por medida de precaução, pacientes foram transferidos para outro hospital, até a plena normalidade. Determinei que as causas do incêndio sejam rigorosamente apuradas", escreveu por meio do Instagram.