SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O motorista de um ônibus passou mal ao volante, invadiu um estacionamento e atingiu quatro carros que estavam estacionados na região da Avenida Pompeia, no bairro do Sumarezinho, na zona oeste de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (12).

Motorista, de 56 anos, perdeu a direção do veículo após sofrer um mal súbito. O ônibus integra a linha 7272/10, no sentido Mercado Municipal da Lapa, do transporte público da capital.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o ônibus invade o estacionamento. Com o impacto da batida, a estrutura do local é destruída e parte do teto cede. O ônibus ainda atingiu e danificou ao menos quatro carros que estavam estacionados no local.

Condutor sofreu escoriações no corpo, foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Notre Dame. Os passageiros que estavam no ônibus não ficaram feridos. Nenhum funcionário do estacionamento foi atingido.

Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência. De acordo com a PM, a área foi isolada e a perícia técnica acionada. Ninguém foi detido.

SPTrans, responsável pela linha, disse apurar o ocorrido. Em nota, o órgão vinculado à prefeitura informou que enviou uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte para investigar as causas do acidente.

O UOL não conseguiu localizar o dono do estacionamento. Os proprietários dos carros danificados também não foram localizados.