RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma fábrica clandestina de fogos de artifício explodiu na madrugada desta quinta-feira (13) em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Um homem que morava nas proximidades passou mal após o estrondo e morreu no local.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi identificado como Francisco José da Silva, 73, que morava próximo ao galpão, na rua Antônio Saraiva Landim, no bairro Frei Damião . A suspeita é que ele tenha se assustado com o barulho e sofrido uma parada cardíaca.

Foi a segunda explosão em menos de 24 horas no mesmo bairro. As causas são investigadas pela Polícia Civil e pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.

De acordo com testemunhas, a explosão aconteceu por volta das 2h desta quinta e provocou um forte estrondo, que pôde ser ouvido em diferentes pontos da cidade e em municípios vizinhos, como o Crato.

O impacto derrubou o telhado do galpão, arrancou os portões e atingiu um carro que estava estacionado no local. Casas próximas também ficaram com rachaduras e danos estruturais.

Na tarde anterior, uma outra fábrica irregular havia explodido na rua Santa Margarida Maria Alacoque, também no Frei Damião. Um casal e uma criança de seis anos ficaram feridos.

As vítimas foram socorridas por equipes do Samu e levadas para um hospital da região. Segundo informações médicas, o menino teve queimaduras em cerca de 49% do corpo e segue estável. O homem, de 39 anos, e a mulher, cuja idade não foi informada, permanecem internados em estado grave.

O primeiro imóvel atingido já estava com a estrutura comprometida desde a explosão anterior, restando apenas parte do telhado. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para as duas ocorrências e isolaram as áreas afetadas.

Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos de Juazeiro do Norte e a Amaju (Autarquia Municipal de Meio Ambiente) informaram que participam das investigações sobre o funcionamento irregular das fábricas.