SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em muitos casos, o gênero dos nomes de animais pode gerar confusão. Alguns apresentam formas bem distintas entre masculino e feminino, enquanto outros seguem regras simples.

Para certas espécies, o masculino é formado apenas pela troca do sufixo (-a por -o, por exemplo). Para outras, basta acrescentar as palavras macho ou fêmea para indicar o gênero.

Há ainda os casos em que o termo muda completamente -e é justamente o que ocorre com cabra.

QUAL É O MASCULINO DE CABRA?

O masculino de cabra é bode. Embora as palavras não compartilhem a mesma raiz, elas pertencem à mesma espécie, assim como acontece com égua e cavalo ou vaca e boi.

O termo "cabra" vem do latim capra, que já significava "fêmea do bode". Já "bode" tem origem incerta. O filhote, por sua vez, recebe o nome de cabrito.

Formas como "cabro" ou "cabrão" não existem. São expressões que estão incorretas segundo a norma culta da Língua Portuguesa.

Exemplos: "O bode e a cabra pastavam juntos no campo ao entardecer." ou "O fazendeiro separou o bode das cabras para evitar brigas."

USO POPULAR E REGIONAL

Por outro lado, a palavra cabra ganhou um significado bem diferente em algumas regiões do Brasil, especialmente no Nordeste. Além de nomear o animal, "cabra" é usada popularmente para se referir a uma pessoa ou indivíduo, muitas vezes com tom afetivo, humorado ou expressivo.

Dependendo do contexto, pode ter vários sentidos: positivo, como em "cabra da peste" (pessoa valente) ou "cabra bom" (alguém trabalhador e honesto); ou negativo, como em "cabra safado" (indivíduo malandro ou preguiçoso).

Exemplos: "O cabra ficou bravo quando mexeram com o cavalo dele." ou "Conheço um cabra bom, trabalhador e de palavra."