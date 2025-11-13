SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três ciclones extratropicais podem afetar o Brasil até o fim de novembro, trazendo frentes frias e afastando o calor em várias regiões do país.

Ao menos três ciclones extratropicais estão previstos para se formar até o final de novembro. Segundo meteorologistas, o primeiro deve ocorrer no dia 16 e o segundo no dia 19, ambos no Atlântico Sul, com potencial para provocar frentes frias nos estados do Sul e Sudeste. O primeiro sistema deve impactar São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, enquanto o segundo deve atingir Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Esses ciclones extratropicais não devem ser tão intensos quanto o que atingiu o Paraná recentemente, mas podem trazer chuvas volumosas, ventos fortes e queda de temperatura, principalmente nessas regiões.

Novembro tem registrado uma 'frequente incursão de frentes frias', de acordo com Francisco Aquino, chefe do Departamento de Geografia da UFRGS. As temperaturas mais amenas têm sido sentidas no Sul e Sudeste, enquanto Norte, Nordeste e Centro-Oeste seguem com calor e umidade típicos da estação.

A época do ano favorece a formação de ciclones, segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), devido às frentes frias e linhas de instabilidade. Os ciclones são fenômenos comuns na primavera, principalmente no Sul e Sudeste.

Ciclones são maiores e mais fáceis de prever do que tornados, explica o Cemaden. Toda frente fria está associada a um ciclone, normalmente sobre o oceano. Ciclones intensos sobre o continente são mais raros.

ALERTAS DE TEMPESTADES E PREVISÃO PARA O PAÍS

O Brasil tem vivido uma onda de alertas meteorológicos em novembro. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há alertas de tempestades válidos para nove estados, incluindo Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

As tempestades previstas podem trazer chuvas de até 100 mm por dia e ventos de até 100 km/h, além de risco de queda de granizo, cortes de energia, alagamentos e estragos em plantações.

Outras dez regiões estão sob alerta de chuvas intensas, com precipitação de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h, principalmente no Norte e parte do Centro-Oeste.

O Nordeste enfrenta alerta de baixa umidade, com índices abaixo de 30%, o que pode impactar a saúde da população. Apenas Espírito Santo, Sergipe e o Distrito Federal não tinham avisos meteorológicos ativos até esta quarta-feira.