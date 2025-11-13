SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após princípio de incêndio no complexo do Pateo do Collegio, o padre Carlos Alberto Contieri acusou a Enel, fornecedora de energia elétrica na região metropolitana de São Paulo, de ser negligente e colocar o acervo em risco.

Conhecido como marco da fundação de São Paulo, o complexo abriga a Igreja São José de Anchieta e a biblioteca Padre Antônio Vieira, no centro da capital.

O prédio começou a sofrer quedas de energia na noite de segunda-feira (10), de acordo com Contieri.

Após visita de técnicos da Enel na manhã de terça-feira (11), o padre contou ter ouvido um barulho e cheiro de fumaça que saía de um quadro de disjuntores.

Ainda segundo relato da instituição, os dois quadros de energia do prédio foram desligados, mas ainda houve curto-circuito, e as labaredas foram controladas por um dos brigadistas com extintor.

Acionados, os bombeiros solicitaram a ajuda de um engenheiro eletricista, que mandou isolar todos os cabos que chegavam até o quadro de energia.

A concessionária afirmou em nota, nesta quinta-feira (13), que apura "se o princípio de incêndio no quadro interno de energia do Pateo tem relação com a rede da distribuidora".

Já o Pateo diz, em seu relatório, que, ao identificar o problema, constatou-se que o curto-circuito foi provocado pela presença de tensão elétrica no fio neutro, alimentado pela concessionária, no qual não pode haver energia.

Contieri diz que, além do engenheiro eletricista contratado pelo Pateo, funcionários da Enel também teriam admitido o erro. "Portanto, dizer que a falha foi interna ao Pateo é uma mentira grotesca."

Nas redes sociais, o Pateo também reclama da sucessivas queda de energia, o que coloca seus equipamentos em risco e obriga o fechamento do complexo para visitas do público.

"Não fossem os esforços de nossas equipes, o berço de São Paulo juntamente com todo seu acervo museológico e bibliográfico, que testemunha e perpetua um legado de 471 anos, estaria hoje restrito a cinzas", escreveu a instituição.

Já a Enel diz que o fornecimento foi restabelecido após reparos num trecho da rede subterrânea e não houve outros relatos de impacto em instalações internas de clientes na região.