SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um chileno de 66 anos foi achado morto, na tarde de ontem, dentro do quarto do hotel onde estava hospedado, no Parque Anhembi, na zona norte de São Paulo.

Chileno veio ao Brasil para participar de um evento, mas não compareceu às atividades do dia. Os organizadores ligaram para o hotel para verificar o motivo do não comparecimento. Inicialmente, a equipe do estabelecimento tentou contato telefônico com o chileno, mas ninguém atendeu.

Na sequência, os funcionários foram até o quarto onde o chileno estava hospedado e o encontraram desacordado, sem sinais vitais. O hotel acionou o Samu e a Polícia Militar, que compareceram ao endereço. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Samu constatou a morte do chileno no local. O caso foi registrado como "morte suspeita", de acordo com a SSP. Maiores detalhes não foram repassados.

Hotel afirmou colaborar com as investigações. Em nota, o estabelecimento disse que tem prestado "todo apoio necessário" e ressaltou seu "compromisso com a segurança e privacidade dos dados de seus hóspedes".

Caso é investigado pelo 13º DP (Casa Verde). O turista não teve o nome divulgado.