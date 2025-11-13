BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Foi a vez do Japão receber o Fóssil do Dia, nesta quinta-feira (13), na COP30.

Segundo a CAN (Climate Action Network-International), rede com mais de mil ONGs espalhadas pelo mundo que promove a premiação irônica diária, a escolha do Japão ocorre porque o país estaria financiando a destruição, bloqueando a justiça e vendendo esperanças falsas na COP30.

A organização diz que o Japão, em seu pavihão, promove captura e armazenamento de carbono, hidrogênio e co-combustão com amônia. "Tudo embalado como 'soluções'. Mas isso não são soluções climáticas -são cortinas de fumaça. Correções tecnológicas para prolongar a vida dos combustíveis fósseis, não para encerrá-la", afirma a CAN. O país também estaria financiando mega-projetos de gás na Austrália nos quais comunidades indígenas estariam sofrendo pressão.

Por fim, a CAN diz que o Japão resiste a esforços para incorporar justiça, equidade e um planejamento de transição centrado nas pessoas no âmbito da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima). "Eles nem sequer tentam esconder sua aversão a que a Transição Justa seja discutida na UNFCCC", diz a entidade.