SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A investigação da Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança para tentar desvendar a suposta tentativa de roubo a um caminhoneiro que travou o Rodoanel Mário Covas, em Itapecerica da Serra (SP), na manhã de quarta-feira (12).

A polícia não descarta hipóteses, mas trata como mais crível uma tentativa de assalto contra Dener Laurito Dos Santos, 52. Uma falsa bomba feita com papel alumínio, tubos de papelão e fios foi encontrada pela Polícia Militar na cabine do caminhão.

De acordo com o delegado Márcio Fruet, da Delegacia de Taboão da Serra, investigadores estão refazendo os passos de Dener para ver em qual momento teria acontecido a abordagem dos criminosos. A ideia também é chegar a possíveis carros utilizados para seguir Dener.

O motorista de um carro que passou pela rodovia pouco antes do bloqueio do rodoanel esteve na delegacia no início da noite desta quinta-feira (13). Ele disse não ter presenciado nenhuma ação criminosa e contou que a carreta estaria em alta velocidade. O homem classificou a história contada por Dener como estranha.

Antes do episódio no rodoanel, Dener pernoitou na rodovia dos Bandeirantes.

Três celulares foram apreendidos. Dois do motorista e um da empresa, que estava com ele. Os aparelhos passam por análise.

Dener contou para os policiais que seguia pelo rodoanel quando ocupantes de um automóvel com caçamba teriam lançado uma pedra e atingido o vidro dianteiro do caminhão. Ele dirigiu por um trecho até parar em um acostamento.

Ainda segundo o relato, foi nesse momento que bandidos teriam feito a abordagem ?pelo menos três entraram na cabine.

O sistema de gerenciamento de segurança da empresa proprietária do caminhão apontou que nesse momento, entre a abertura da porta do motorista e a abertura da porta do passageiro, passaram-se 13 minutos.

Para a polícia, esse teria sido o tempo que o caminhoneiro permaneceu refém. Os investigadores não conseguiram imagens do ponto onde teria ocorrido a primeira ação dos ladrões e onde a carreta foi abandonada atravessada na pista.

O homem contou que assim que os bandidos o dominaram um deles assumiu o volante do caminhão. Eles exigiram que o caminhoneiro entrasse em contato com a empresa. Segundo a versão de Dener para os policiais, ele sinalizou o sequestro para o funcionário que atendeu a ligação, momento em que passou a ser agredido.

O motorista, que a essa altura estava amarrado dentro da cabine, relatou ter ouvido que o caminhão seria usado para transportar armas que estavam em poder dos bandidos, entre eles fuzis e espingardas. Os criminosos também chegaram a falar que pretendiam seguir para a empresa, sequestrar um outro funcionário e pedir resgate.

Os bandidos teriam desistido do roubo e fugiram, ainda de acordo com Dener.

O caminhoneiro ficou mais de quatro horas amarrado dentro do veículo antes de ser resgatado, abalado, e levado ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra.

Ao ser resgatado pela Polícia Militar ele estava com uma das mãos livres. Conforme o delegado Fruet, outros caminhoneiros que passavam pelo local conseguiram desamarrar uma das mãos.

A Polícia Civil quer saber se o homem foi atacado por quadrilhas de carga que agem na região. A carreta estava vazia naquele momento após fazer o transporte de explosivos até o Peru.