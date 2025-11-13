SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde o dia 1º de novembro, é possível observar as principais avenidas de Buenos Aires ?a 9 de Julio e a Corrientes? a quase 70 metros de altura, com a abertura de um novo mirante no topo do Obelisco da cidade.

Os ingressos para o Mirador Obelisco custam cerca de 18 mil pesos argentinos para moradores e 36 mil pesos (R$ 134) para turistas. As entradas podem ser adquiridas pelo site oficial.

O passeio dura cerca de 20 minutos. A primeira parte é feita de elevador, que leva quase até o topo do monumento. Em seguida, os visitantes sobem uma escadaria de 35 degraus até o topo, de onde é possível ver a capital argentina do alto.

A atração funcionará todos os dias, das 9h às 17h ?em caso de mau tempo, o passeio será cancelado, e o valor do ingresso será reembolsado. Pessoas com dificuldades de mobilidade não poderão acessar o monumento devido à estrutura do local.

O Obelisco foi projetado pelo arquiteto argentino Alberto Prebisch e inaugurado em novembro de 1936, em comemoração aos 400 anos de fundação de Buenos Aires.

*

MIRADOR OBELISCO

- Quando todos os dias, das 9h às 17h

- Onde Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1124, Buenos Aires, Argentina

- Telefone contacto@miradorobelisco.com

- Preço 36 mil pesos argentinos (cerca de R$ 134)

- Link: https://www.miradorobelisco.com.ar/