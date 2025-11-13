BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A União Europeia concretizou nesta quinta-feira (13) uma doação de ? 20 milhões (cerca de R$ 123 milhões) ao Fundo Amazônia, que será concluída ao longo de quatro anos. O anúncio havia sido feito em 2023, em visita da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao Brasil.

O momento foi marcado por uma solenidade na COP30, a conferência climática das Nações Unidas, em Belém.

"Esta parceria demonstra um compromisso inabalável com o combate às mudanças climáticas por meio das ações que beneficiam tanto a natureza quanto a humanidade", afirmou a chefe da delegação do bloco no Brasil, Marian Schuegraf. A diplomata ressaltou, ainda, que a doação reforça a colaboração entre os dois países focando a produção sustentável e abrindo espaço para a socio-bioeconomia.

Segundo Schuegraf, a redução acumulada de 50% no desmatamento da amazônia ocorrida no atual governo Lula, em comparação com 2022, representa a emissão evitada de mais de 700 milhões de toneladas de CO2.

"A União Europeia está empenhada em eliminar os incentivos de mercado ao desmatamento. Nossa lei antidesmatamento reflete esse compromisso. Essa lei é fundamental para uma proteção mais ampla das florestas", acrescentou.

A legislação que veta a comercialização de produtos ligados ao desmatamento no bloco europeu é um ponto de conflito com o governo brasileiro, que argumenta que a medida é protecionista.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, celebrou o repasse de recursos. "[A doação] é fruto de uma parceria que entende que o enfrentamento da mudança do clima e o esforço para proteger a biodiversidade não são algo isolado de um país. É algo que a gente pode fazer de forma cooperativa".

Marina destacou que, a partir do fundo, é possível ir além das ações de fiscalização para combater o desmatamento. "É também pesquisa, inovação tecnológica, desenvolver a bioeconomia", exemplificou. "Não é uma agenda só ambiental, é uma agenda que integra a economia com a ecologia".

Na solenidade, também estiveram presentes a diretora do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Tereza Campello, e o presidente do banco KfW (o equivalente alemão ao BNDES), Stefan Wintels.