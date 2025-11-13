BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, afirmou nesta quinta-feira (13) que as preocupações com segurança no evento, levantadas pela própria ONU (Organização das Nações Unidas) em carta aos representantes do governo brasileiro, foram superadas.

Durante entrevista coletiva, ao ser perguntado sobre o tema, ele disse também que o ar-condicionado nas dependências do evento passou por problemas técnicos, mas que nesta quinta parecia ter sido mitigado.

"Você [jornalista] viu que o UNFCCC [bracço da ONU sobre clima] já disse que todas as preocupações levantadas sobre segurança foram sanadas completamente. Então é um não problema agora", disse. "E devemos dizer que o ar-condicionado está bem melhor hoje. Todos concordamos. Houve problemas técnicos que acredito que estão sendo superados".

Após o incidente com uma invasão durante um protesto de indígenas na COP, a segurança foi reforçada. A vistoria na estrada ficou mais rígida, de acordo com parte dos próprios seguranças. Nesta quinta, várias viaturas da polícia faziam o patrulhamento na área de acesso.