SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma explosão em um imóvel no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, atingiu veículos e quebrou janelas na região na noite desta quinta-feira (13). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu no cruzamento das avenidas Celso Garcia e Salim Farah Maluf por volta das 19h40.

Três viaturas estão no local para atendimento, em um total de oito designadas. Também participaram do atendimento agentes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), Polícia Militar e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo os bombeiros, duas pessoas foram feridas pelos destroços. Uma foi socorrida pela ambulância do Samu e a outra não quis atendimento. Não há informações do estado de saúde da primeira.

A equipe do Samu, porém, disse ter atendido uma terceira vítima, também com ferimentos leves. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, chegou a se deslocar para o local, mas como não havia vítima grave, ele foi embora.

Em um víde de câmera de segurança é possível ver o momento da explosão na avenida Salim Farah Maluf. O impacto foi tão grande que desintegrou o muro do lado da casa e os destroços foram espalhados até o outro lado da avenida.

O trânsito estava tranquilo no momento da ocorrência, mas muitos veículos foram atingidos. Alguns deles tiveram os vidros totalmente destruídos por estilhaços. Residências vizinhas também sofreram danos.

Segundo a Folha de S.Paulo apurou, a polícia suspeita, segundo primeiros vestígios no local, que a explosão tenha ocorrido em um local que armazenava ilegalmente fogos de artifício.

A área ainda não foi liberada pelos bombeiros, que fazem buscas nos escombros. Em seguida, o local vai passar por perícia.

"Nós estamos trabalhando com muita cautela para poder verificar se temos outra evidência clara quanto aos explosivos. Possivelmente, a gente vai passar isso para a Polícia Civil, que vai fazer a verificação para ver se tem alguma evidência maior sobre essa casa. Não podemos dizer ainda que é clandestina, porque a gente não localizou o dono, mas que a gente sabe que era um depósito de fogos de artifício que possivelmente seriam usados em balões", disse o tenente-coronel Valdir, dos bombeiros.

Segundo agentes da Guarda Civil Metropolitana no local, o responsável pelo imóvel se identificou. Ele e moradores do entorno foram ao 30° Distrito Policial (Tatuapé) prestar depoimento.

Além do estrago provocado na avenida Salim Farah Maluf, as residências das ruas de trás também sofreram muitos danos.

Na rua Francisco Bueno, vizinha ao local da explosão, mais de uma casa teve o portão e as paredes destruídas. Várias outras tiveram danos no forro, nos vidros e nas janelas. As casas ficavam atrás do local da explosão.

"Caiu o portão principal, que era a garagem, e a porta, também. Meus parentes, um casal com dois filhos, moravam ali. Agora estamos buscando uma hospedagem próxima para eles ou ver se ficam na minha casa", afirmou Néstor Flores.

Relatos nas redes sociais indicam que a explosão foi percebida por moradores do Tatuapé e de locais próximos, como Belém e Vila Maria, do outro lado da marginal Tietê.

"A área comum do prédio está toda quebrada. Tem apartamento que caiu gesso, quebrou janela. Aqui em casa caíram os quadros", disse à Folha de S.Paulo Kamila Maciel, que mora em um prédio na avenida Celso Garcia. "Tremeu o prédio, parecia que ia cair."