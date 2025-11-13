RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um casal suspeito de integrar uma quadrilha que aplicava o golpe conhecido como "boa noite, Cinderela" contra turistas na zona sul da cidade. Matheus Cantalice Ribeiro Pereira, 22, e Maria Luiza Machado Velho da Silva, 21, foram capturados nesta quarta-feira (12), em Araruama, na região dos Lagos.

Segundo a Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo), os dois estavam foragidos e são apontados como integrantes do grupo liderado por Cláudio Rafael Silva de Queiroz de Pontes, preso há uma semana em Cabo Frio.

O trio é suspeito de dopar turistas com substâncias químicas misturadas a bebidas e, em seguida, realizar saques, compras e transferências bancárias com os celulares das vítimas.

As defesas dos suspeitos não foram localizadas pela reportagem.

De acordo com a delegada Patrícia Alemany, titular da Deat, o grupo buscava as vítimas por meio de aplicativos de relacionamento.

"Eles usam aplicativos de encontro para se relacionar com as vítimas e, no encontro, colocam substância na bebida dessas vítimas, que adormecem. Depois, roubam turistas nacionais e estrangeiros", disse.

Um dos casos atribuídos ao casal ocorreu em 10 de agosto de 2025, quando um turista pernambucano hospedado em um hotel na avenida Atlântica, em Copacabana, marcou encontro com um dos suspeitos por meio de um aplicativo. Ele recebeu uma bebida no calçadão e perdeu os sentidos.

Ao recuperar a consciência no quarto do hotel, percebeu que o celular havia sido levado e que diversas transações indevidas, somando mais de R$ 60 mil, haviam sido realizadas.

A polícia também investiga a participação de Maria Luiza no golpe que atingiu um turista italiano em junho de 2025, em Ipanema. Ele havia marcado encontro pelo Grindr e, após alguns minutos, foi abordado também por uma mulher de cabelos loiros, descrita pela vítima como tendo cerca de 22 anos.

Os três tomaram caipirinhas, e o italiano perdeu a consciência no segundo drink. Foram roubados o celular, a mochila e realizadas transações bancárias que totalizaram 19 mil euros (R$ 117 mil).

Maria Luiza tem quatro anotações criminais, investigada em dois inquéritos por roubo, furto e associação criminosa --inclusive um procedimento na própria Deat por golpe semelhante. Matheus também possui quatro anotações, com investigações na 13ª e na 12ª DP pelo mesmo modus operandi.

A prisão do casal ocorre dias após a captura de Cláudio Pontes, apontado como líder do grupo. Ele foi detido em 6 de novembro, em Cabo Frio. Segundo a investigação, Cláudio se apresentava como garoto de programa e atraía principalmente turistas estrangeiros e mais velhos.

O suspeito agia da mesma forma: oferecia bebidas adulteradas para dopar as vítimas e, em seguida, roubava aparelhos e acessava contas bancárias.

Entre os casos atribuídos a ele estão o de um turista mexicano encontrado desacordado na praia de Ipanema, o do turista italiano e o de dois chilenos que perderam cerca de R$ 15 mil após encontros marcados em Copacabana.