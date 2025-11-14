SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia do Rio de Janeiro faz na manhã desta sexta-feira (14) uma ação contra o CV (Comando Vermelho) em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

A ação é uma continuidade da Operação Contenção, a mais letal da história do país, com 121 mortos, no dia 28 de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão.

A operação é realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) e do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).

Eles cumprem mandados de prisões temporárias e de busca e apreensão.

Segundo a polícia, a ação é resultado de uma investigação realizada durante onze meses.