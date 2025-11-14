SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Devido à passagem de mais uma frente fria, o fim de semana deve ser de temperaturas amenas e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia e em qualquer região no estado de São Paulo.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de Sâo Paulo, esta sexta-feira (14) ainda deve começar com sol entre nuvens e temperaturas em elevação na capital. Os termômetros devem variar de mínimas de 17°C a máximas que podem chegar aos 25°C.

A propagação da frente fria, porém, deixa o tempo instável com chuvas na forma de pancadas, principalmente entre a tarde e o decorrer da noite.

O instituto alerta para condições de pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores na Grande São Paulo.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestade com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h até o fim desta sexta.

No sábado (15), o tempo segue instável com muita nebulosidade e chuvas, que devem se alternar com períodos de melhoria ao longo do dia. As temperaturas devem ficar parecidas com o do dia anterio, variando entre mínimas em torno dos 17°C e máximas de 24°C.

No domingo (16), o sol volta a aparecer um pouco mais, o que deve elevar a temperatura até os 28°C. No entanto, a brisa marítima chega à tarde e o choque deve provocar pancadas de chuva de forma isolada até a noite. A mínima deve ficar por volta dos 18°C.

Das outras regiões do estado, apenas os municípios do norte devem ter um clima mais quente, com temperaturas máximas acima dos 30°C.

Nas demais, a tendência é de temperaturas amenas na sexta e no sábado e um pouco mais elevadas no domingo. Em todos os dias, porém, a previsão de precipitação se mantém, principalmente, no centro e no oeste, onde a umidade vinda da amazônia deve deixar o tempo instável.