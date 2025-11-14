SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma explosão em um imóvel no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, deixou uma pessoa morta, dez feridos e atingiu veículos e quebrou janelas e portas na região na noite desta quinta-feira (13).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu no número 79 da rua Francisco Bueno, próximo ao cruzamento das avenidas Celso Garcia e Salim Farah Maluf, por volta das 19h40.

A corporação informou que o óbito é do proprietário da residência, que só foi localizado nos escombros com o uso de cães farejadores, depois que o fogo foi extinto.

Dos feridos, um homem machucou a mão e procurou atendimento médico em convênio por meios próprios. Um outro sofreu um sangramento no ouvido e foi levado ao pronto-socorro Tatuapé pela ambulância do Samu. Uma mulher, que sofreu uma pancada na cabeça, e o filho de 19 anos, com escoriações, foram por meios próprios ao hospital Nipo Brasileiro. E outras seis vítimas leves foram avaliadas no local e não precisaram ser socorridas.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, chegou a se deslocar para o local, mas como não havia vítima grave no momento, ele foi embora.

Em um vídeo de câmera de segurança é possível ver o momento da explosão na avenida Salim Farah Maluf. O impacto foi tão grande que desintegrou o muro do lado da casa e os destroços foram espalhados até o outro lado da avenida.

O trânsito estava tranquilo no momento da ocorrência, mas muitos veículos foram atingidos. Alguns deles tiveram os vidros totalmente destruídos por estilhaços. Residências vizinhas também sofreram danos. De acordo com a Defesa Civil, 21 imóveis da região foram interditados.

Segundo a reportagem apurou, a polícia suspeita, segundo primeiros vestígios no local, que a explosão tenha ocorrido em um local que armazenava ilegalmente fogos de artifício.

Segundo vizinhos, o imóvel que teria o armazenamento ilegal foi ocupado há um mês e meio.

Após ser liberada pelos bombeiros, a área começou a ser verificada por agentes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), da Polícia Militar. Restos de fogos de artifício foram encontrados no local.

Alguns moradores foram autorizados a pegar pertences de primeira necessidade nas casas. Quem pode voltar pra casa limpava o estrago deixado pela explosão.

Além dos estragos, moradores relatam o desaparecimento de animais de estimação após a explosão. Em entrevista à TV Globo, na manhã desta sexta (14), uma das vizinhas do imóvel que explodiu chegou a mostrar uma imagem do cachorro sumido.

"Nós estamos trabalhando com muita cautela para poder verificar se temos outra evidência clara quanto aos explosivos. Possivelmente, a gente vai passar isso para a Polícia Civil, que vai fazer a verificação para ver se tem alguma evidência maior sobre essa casa. Não podemos dizer ainda que é clandestina, porque a gente não localizou o dono, mas que a gente sabe que era um depósito de fogos de artifício que possivelmente seriam usados em balões", disse o tenente-coronel Valdir, dos bombeiros.

Segundo agentes da Guarda Civil Metropolitana no local, o responsável pelo imóvel se identificou. Ele e moradores do entorno foram ao 30° Distrito Policial (Tatuapé) prestar depoimento.

Além do estrago provocado na avenida Salim Farah Maluf, as residências das ruas de trás também sofreram muitos danos.

Na rua Francisco Bueno, vizinha ao local da explosão, mais de uma casa teve o portão e as paredes destruídas. Várias outras tiveram danos no forro, nos vidros e nas janelas. As casas ficavam atrás do local da explosão.

"Caiu o portão principal, que era a garagem, e a porta, também. Meus parentes, um casal com dois filhos, moravam ali. Agora estamos buscando uma hospedagem próxima para eles ou ver se ficam na minha casa", afirmou Néstor Flores.

Também moradora da mesma rua, a gerente financeira Cláudia Rovina, 51, disse ter pensado que iria morrer.

"Eu estava com o meu pai conversando, comendo, umas 19h30. E aí houve uma explosão do nada e uma labareda que veio do meu vizinho lá de baixo. A minha casa é em cima, sobradada. A labareda subiu no quintal do vizinho, no fundo da minha casa. Daí já vi tudo destruído. Eu achei que fosse morrer lá, foi horrível!"

Ela conta que foi para a rua e viu outra residência pegando fogo, além do estrago na sua própria.

"Minha casa foi destruída. O forro, as portas da sala, a janela da sala, a janela do meu quarto, o forro do quarto do meu pai e da cozinha. E o cano estourou. Está cheio d'água na cozinha. O bombeiro já foi lá e falou que não posso voltar. Vou pegar as coisas e vou pra casa de alguém", completou ela.

Cybelle Nestares, 46, chegou com a filha e os irmãos Eduardo e Guilherme para encontrar o pai, José da Silva Filho, 74, que mora na mesma rua e estava em casa com a mulher no momento da explosão.

"Estávamos vendo televisão em casa e do nada ouvi o barulho. Começou a explodir tudo. Vidros de janela quebraram, parte do forro do teto cedeu", diz José.

Relatos nas redes sociais indicam que a explosão foi percebida por moradores do Tatuapé e de locais próximos, como Belém e Vila Maria, do outro lado da marginal Tietê.

"A área comum do prédio está toda quebrada. Tem apartamento que caiu gesso, quebrou janela. Aqui em casa caíram os quadros", disse à reportagem Kamila Maciel, que mora em um prédio na avenida Celso Garcia. "Tremeu o prédio, parecia que ia cair."