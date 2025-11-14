SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - PF prende ex-presidente do INSS, mineradora BHP é condenada por tragédia em Mariana, EUA anunciam operação militar na América Latina e outras notícias para começar esta sexta-feira (14).

INSS

Ex-presidente do INSS recebia propina mensal de R$ 250 mil em esquema, diz Polícia Federal. Decisão de prisão lista indícios de que Stefanutto exerceu papel de facilitador institucional do grupo.

TRAGÉDIA NO RIO DOCE

BHP é condenada em Londres por tragédia ambiental em Mariana (MG). Justiça britânica vê responsabilidade da mineradora anglo-australiana, dona da Samarco em joint-venture com a Vale, por desastre. Em 2015, rompimento de barragem matou 19 e espalhou lama tóxica por 700 km, no maior estrago ambiental da história do país.

COP30

ONU cita falhas de estrutura e exige mais segurança na COP30 em carta ao governo Lula. Documento assinado por chefe de agência climática lista preocupações e reclama de padrão aquém do esperado. Ênfase é em falhas que permitiram invasão de manifestantes, mas há queixas sobre calor, chuvas e até banheiros.

ELEIÇÕES 2026

Direita arrisca vantagem em pauta da segurança para 2026 ao tropeçar com PL Antifacção. Relatório de secretário de Tarcísio teve recuo, atraso de votação e críticas até de aliados. Polarização em torno do projeto adianta disputa eleitoral na esteira de operação no RJ.

ESTADOS UNIDOS

Epstein disse que recebeu ligação com Lula e que 'Bolsonaro é o cara', mostra troca de emails. Financista é acusado de abuso e tráfico sexual nos EUA; governo brasileiro nega que telefonema tenha ocorrido. Ligação teria sido intermediada por escritor Noam Chomsky em 2018, quando este visitou Lula na prisão em Curitiba.

GOVERNO TRUMP

EUA anunciam operação militar 'Lança do Sul' contra narcotráfico na América Latina. Secretário da Defesa americano faz anúncio em meio a desgaste de governo Trump com caso Jeffrey Epstein. Hegseth diz que iniciativa visa proteger seu país das drogas que afetam a população, mas não deu mais detalhes.

CIÊNCIA

Blue Origin lança foguete com sondas para investigar história climática de Marte. New Glenn voou nesta quinta-feira (13) rumo ao espaço após duas tentativas. Empresa de Bezos conseguiu recuperar propulsor, repetindo feito da SpaceX.

CRACOLÂNDIA

Usuários de drogas resistem na região da cracolândia e chegam ao Memorial da América Latina. Assessoria de imprensa do complexo cultural diz ter conhecimento do fato e ter notificado Secretaria da Segurança. Gestões Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes usam tons diferentes para tratar região de antiga concentração.

TECNOLOGIA

Padarias em São Paulo usam robôs garçons para atender clientes. Villa Grano e Quinta do Marquês adotam tecnologia da chinesa Keenon. Associação do setor fala em dificuldade para preencher vagas; são 140 mil vagas abertas no país.

AVIAÇÃO

Embraer agora vende Super Tucano como matador de drones. Fabricante brasileira enfatiza melhor custo-benefício para a missão, apesar de algumas limitações operacionais. Foco é o mercado da aliança militar Otan na Europa, preocupado com a crescente ameaça dos drones da Rússia.

SAÚDE

Estudo aponta que uso prolongado de canetas emagrecedoras pode reduzir duração do efeito do botox. Pesquisa fez simulação computadorizada de 25 mil pacientes virtuais durante um ano. Dados mostraram redução do efeito da toxina butolínica para fins estéticos e terapêuticos em 4 semanas.