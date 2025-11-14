BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - "Eu estou muito feliz de estar aqui fazendo um show para o Pantanal. É um lugar muito sensível, muito ameaçado. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa que possa reverberar, fico muito feliz", disse Ney Matogrosso no meio do seu show beneficente, com renda destinada à conservação e proteção do bioma.
O espetáculo aconteceu na quinta-feira (13), no Theatro da Paz, em Belém, parte da programação cultural paralela à COP30.
Antes do show, o diretor-executivo do Instituto SOS Pantanal, Leonardo Gomes, convidou ao palco a ministra da Cultura, Margareth Menezes, para receber a carta aberta para a COP 30, que pede que as áreas úmidas, como o Pantanal, sejam incluídas pelos países nas políticas climáticas. A missiva foi entregue por sua autora, a bióloga Luciana Leite, da Environmental Justice Foundation.
Após esse momento, Ney entrou no palco, ovacionado pela plateia, brilhando, literalmente, com sua jaqueta prateada. Ele apresentou, ao lado do pianista Leandro Braga, um repertório romântico, com músicas como "Nada por mim", "Da cor do pecado" e "Na rua, na chuva, na fazenda". "Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu adoro. Eu gosto assim: me jogar na lama e me esfregar", disse, arrancando aplausos.
Ele também cantou músicas que viraram clássicos na sua voz, como a dilacerante "Rosa de Hiroshima" ("essa música nunca deixa de ser atual, infelizmente", disse) e "Balada do Louco", dos Mutantes. Ele encerrou o show com "Sorte", de Caetano Veloso, de Celso Fonseca e Ronaldo Bastos.
Estavam presentes na plateia a primeira-dama, Janja Silva, e a ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial, além de Margareth Menezes.