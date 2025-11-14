BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, e a diretora-executiva da conferência, Ana Toni, dialogaram com os indígenas que protestam em frente à entrada do evento por volta das 8h30, pedindo a liberação da passagem.

A organização do evento emitiu nota informando os participantes da COP sobre a situação.

"Está ocorrendo uma manifestação pacífica na entrada principal da Zona Azul. Não há perigo". diz o texto.

A nota orienta aqueles que já estiverem credenciados a usar uma porta lateral, e os que ainda não tiverem o crachá de acesso a aguardar a abertura da entrada principal.