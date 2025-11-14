SÃO PAULO, SP, E BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - Após um grupo de indígenas ocupar a entrada da zona azul, na manhã desta sexta-feira, o Exército brasileiro e Força Nacional fecharam entrada da COP. A ação acontece um dia após a ONU criticar a organização da COP30 pelo que considerou falhas de infraestrutura e de segurança na última terça-feria, quando manifestantes quase conseguirem entrar na zona reservada do pavilhão onde acontecem as negociações diplomáticas.
O secretário-executivo da UNFCCC (o braço climático das Nações Unidas), Simon Stiell, assinou uma carta na quarta-feira (12) demandando que a proteção seja reforçada e que os problemas (como alagamentos e altas temperatura no ambiente) sejam resolvidos.
A defensoria pública está negociando com os indígenas. Há cerca de 40 manifestantes com faixas. Muitas crianças indígenas participam do protesto, que é pacífico até o momento. A entrada dos participantes da conferência da ONU está sendo feita pela saída, com revista manual.