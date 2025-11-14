BELÉM, PA, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A programação da COP30 começou tumultuada nesta sexta-feira (14). Em protesto, Indígenas mundurukus ocuparam e bloqueiam acesso à zona azul, centro diplomático da conferência climática da ONU, no início da manhã. Entre as reivindicações, estão o fim do Marco Temporal e do ferrogrão. A entrada de pessoas credenciadas está sendo pela saída. Com a movimentação, o exército brasileiro ocupou a entrada da COP.

Muitas crianças indígenas participam do protesto, que é pacífico até o momento. A entrada dos participantes da conferência da ONU está sendo feita pela saída, com revista manual.

Na última terça-feira (11), um grupo de manifestantes invadiu a zona azul após participação em uma marcha sobre saúde e clima que ocorria nas ruas de Belém. Eles foram expulsos do local após confronto com seguranças.