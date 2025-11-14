SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) iniciou trâmite interno para pedir a cessão do prédio histórico da Escola Estadual de São Paulo, a mais antiga do estado, fundada em 1894, para transformá-lo em uma base da Guarda Civil Metropolitana (GCM), no Brás, centro de São Paulo.

Documentos que a reportagem teve acesso oficializaram interesse do comando da GCM pelo terreno onde está a escola centenária, pertencente ao município, em cessão a título gratuito.

O imóvel pertence à secretaria estadual de Educação e abriga turmas com cerca de 120 alunos.

Uma parte do prédio, porém, está em estágio avançado de deterioração e foi interditada pela Defesa Civil. O fechamento da escola chegou a ser anunciado pela gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no fim do ano passado.

Obras de restauro foram feitas em 2019, quando o governo estadual substituiu o piso de porcelanato nas salas de ensaio e mezanino, entre outras melhorias.

O anúncio do encerramento das atividades causou protesto entre alunos e professores. Na ocasião, a gestão estadual informou que foram feitas transferências para outras unidades de ensino da região sem falta de vagas.

Diante da reação, o gestão Tarcísio recuou da decisão e adiou o fechamento da escola para 2026. "A escola não vai fechar no próximo ano. A prefeitura pediu o prédio, mas a gente conseguiu conversar e jogar, mudar essa decisão. A Escola São Paulo abre em 2025", disse o secretário de Educação, Renato Feder, em dezembro de 2024.

Procurada, a secretaria estadual de Educação informou que não recebeu comunicado da prefeitura para desocupar a escola e que irá manter as turmas no local durante o próximo ano letivo.

A prefeitura informou que "não haverá qualquer definição sobre a destinação do prédio mencionado até sua devolução ao município".

Fundada em 1894, a escola é uma das mais antigas do estado. A unidade fica ao lado do Parque Dom Pedro 2º, área alvo de projeto de revitalização por meio de Parceria Público Privada (PPP) em fase de licitação pela gestão municipal com orçamento de R$ 2,19 bilhões.

As obras de revitalização têm como ponto de partida a modernização do terminal Parque Dom Pedro 2º, que será ampliado e conectado à estação Pedro 2º do metrô, ao Expresso Tiradentes e, futuramente, ao BRT da Radial Leste, já em fase de obras.

Também está prevista uma conexão com o Bonde São Paulo, projeto que será submetido a consulta pública e prevê um veículo leve sobre trilhos (VLT) no centro da capital.

Desde o início do segundo mandato, Nunes tem priorizado a segurança em sua gestão, com previsão de salto de investimento no programa de videomonitoramento municipal. A previsão é destinar R$ 240,6 milhões em 2026 para manutenção e operação do sistema de câmeras. Neste ano, gestão Nunes havia reservado bem menos, R$ 45,2 milhões.

HISTÓRIA

Fundada em 1894 com o nome Gymnasio do Estado de São Paulo, a escola por muitas décadas atendeu os filhos da elite paulistana. Ali passaram nomes como Cásper Líbero, Paulo Setúbal, Orígenes Lessa e Francisco Cuoco.

A unidade tem um projeto arquitetônico arrojado, motivo pelo qual já foi objeto de estudo de alunos de arquitetura de universidades de todo o país. A escola é cercada por grandes árvores e se integra aos viadutos do entorno. Os prédios das salas de aula e o ginásio de esportes são inspirados nos pavilhões e na oca do parque Ibirapuera.