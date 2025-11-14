BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, e as ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas) receberam manifestantes indîgenas munduruku nesta sexta-feira (14).

A reunião acontece em um prédio próximo ao pavilhão principal da conferência, após o grupo bloquear a entrada ao edifício da conferência.

"A gente não pode mais ficar isolado dentro do nosso território, não. Temos que falar, temos que gritar [sobre] o que queremos no nosso território. As negociações não podem ficar de portas fechadas", disse Alessandra Munduruku na reunião com as autoridades.

A principal pauta dos indígenas é a revogação do decreto do Plano Nacional de Hidrovias, mas também protestam contra projetos de crédito de carbono que estão sendo criados pelo governo do Pará e pedem a remoção dos garimpeiros de suas terras.