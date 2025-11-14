BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O presidente da COP30, André Corrêa do Lago, caminhou de mãos dadas com a líder indígena Alessandra Munduruku, ao lado de Ana Toni, diretora executiva da COP30, e seguido pelos indígenas que protestavam esta manhã em frente à entrada da zona azul.

No caminho, houve início de tumulto entre a imprensa e indígenas, que empurraram alguns fotógrafos para abrir caminho.

No local da reunião, um prédio ao lado da Vila COP, entraram Corrêa, Ana Toni, os indígenas e membros da Defensoria Pública do Pará.

Minutos depois, Ana Toni saiu acompanhada de Valter Correia, secretário extraordinário da COP30. À Folha disse que também participarão da reunião as ministras Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e Marina Silva (Meio Ambiente). "Não sei o que vai ser discutido. Não tenho mais nada a comentar", disse.