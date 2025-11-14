SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia do Rio de Janeiro realiza na manhã desta sexta-feira (14) mais uma etapa da Operação Contenção contra o CV (Comando Vermelho). Dessa vez, os mandados são cumpridos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

A primeira fase da operação foi a mais letal da história do país, com 121 mortos, no dia 28 de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão.

O vereador Marcos Aquino (Republicanos) foi preso por estar com uma arma que pertencia a outra pessoa. Ele não era alvo da operação e foi detido no cumprimento do mandato contra o irmão dele, Luiz Aquino, investigado por envolvimento com o núcleo da facção.

Aquino, como Marcos é conhecido, foi o vereador mais votado na eleição de 2024 no município.

Segundo a polícia, Luiz ainda não foi localizado.

A reportagem tentou contato com Marcos por meio de suas redes sociais e na Câmara, mas não houve manifestação até publicação deste texto. A defesa de Luiz não foi localizada.

Até as 10h, a polícia já havia realizado sete prisões. Duas pistolas foram apreendidas, além de cargas de drogas.

A operação é realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) e do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).

Segundo a polícia, a ação é resultado de uma investigação realizada durante onze meses.