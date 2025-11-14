SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O imóvel em que houve a explosão na noite de quinta-feira (13) no Tatuapé, zona leste de São Paulo, havia sido alugado há cerca de 40 dias.

Ele foi locado em nome do irmão de Adir de Oliveira Mariano, 46 ?que morava na casa e tem dois registros na polícia por soltar balões, uma em 2011 e outra em 2012. Em uma das ações ele foi absolvido.

A polícia diz acreditar que Adir é o homem morto na explosão, embora ainda aguarde reconhecimento do corpo por familiares. Um parente chegou a ir ao IML, mas devido ao nervosismo, não conseguiu fazer o reconhecimento.

"Os indícios levam a crer ser o Adil, mas ainda não podemos confirmar", diz o delegado Filipe Soares, responsável pela investigação.

Postagens em redes sociais de Adir também indicam, segundo a polícia, que ele atuava no ramo de balões.

O delegado afirmou que o homem armazenava explosivos na casa, mas ainda não é possível confirmar se ele manipulava ou fabricava artefatos no imóvel.

A polícia quer saber se ele agia sozinho ou se mais pessoas o ajudavam e, assim, conseguir individualizar as condutas.

O delegado classificou como "cenário de guerra" a cena vistas pelos primeiros policiais que chegaram ao imóvel.

Sob escombros foram encontrados buchas de balões e cangalhas. Alguns artefatos foram apreendidos pelo Gate e encaminhados para perícia.

Os investigadores ainda não tem hipótese consolidada do que pode ter gerado a explosão. Uma perícia minuciosa vai ser realizada em breve. A análise não pode ser feita anteriormente devido a interdição do imóvel pela Defesa Civil.

Vinte e três imóveis residenciais e comerciais foram interditados pela Defesa Civil no Tatuapé, zona leste de São Paulo, em razão da explosão.

Segundo os técnicos, 12 imóveis estão interditados de forma total e outros 11 de forma parcial. Os moradores foram abrigados por familiares, de acordo com a Defesa Civil.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foi acionada e constatou grandes danos. Diversos imóveis e veículos foram atingidos pelos destroços da explosão, que foi sentida a quilômetros de distância.