SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo suspeito de lavar R$ 252 milhões do tráfico de drogas em um período de cinco anos é alvo de uma operação da Polícia Federal em Minas Gerais nesta sexta-feira (15).

Justiça autorizou que onze mandados de busca e apreensão fossem cumpridos em Uberlândia (MG), Jataí (GO) e Rio Verde (GO). Entre os bens apreendidos estão 70 veículos e sete imóveis de alto padrão.

Homem apontado como líder da organização foi preso na quinta-feira em uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PF, ele estava foragido e apresentou documentos falsos em uma abordagem na BR-050, em Uberlândia.

Grupo, de acordo com a corporação, lavava dinheiro com empresas de fachada que comercializavam produtos diversos, entre eles, carnes nobres e alimentos para animais. Segundo a PF, a lavagem de dinheiro também era feita por bares, em transportes de grãos e com pet shops.

As quatro pessoas apontadas como líderes do grupo usavam documentos falsos para operar as empresas de fachada. O uso de documentos falsos chamou a atenção da polícia e deu o nome à operação: em latim, o termo "Simulatio" significa "simulação".

Bloqueio das contas das empresas investigadas também foi ordenado pela Justiça. Os nomes das empresas investigadas não foram divulgados pela polícia. Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso.