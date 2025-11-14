SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e a Polícia Militar cumprem mandados de prisão contra integrantes do PCC em São Paulo.

São 33 mandados de prisão sendo cumpridos contra suspeitos de integrarem o PCC. A operação acontece na manhã desta sexta-feira (14) em cidades do interior paulista e de Minas Gerais.

A Operação, chamada de Prisma, cumpre mandados em 13 cidades. A investigação que levou aos mandados indicam a existência de células hierarquizadas para o controle de tráfico de drogas pela organização. Os alvos da operação também seriam responsáveis por "tribunais do crime".

Investigação do Gaeco analisou mensagens, áudios e dados extraídos de celulares para pedir pela prisão de 33 pessoas. Além das prisões, mandados de busca e apreensão também são cumpridos na região de Franca e municípios vizinhos. A decisão que acatou os pedidos destacou a gravidade dos crimes, a periculosidades dos investigados e o risco de fuga.

A operação segue em andamento e o UOL tenta identificar o número de prisões. O MPSP e a Polícia Militar atuam nessa manhã nas seguintes cidades: Franca (SP), Cristais Paulista (SP), Jeriquara (SP), Altinópolis (SP), Cravinhos (SP), Matão (SP), Ribeirão Preto (SP), Ituverava (SP), São Carlos (SP), Patrocínio Paulista (SP), Miguelópolis (SP), Delfinópolis (MG) e Uberlândia (MG).