SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atingiu um terreno com materiais recicláveis na manhã desta sexta-feira (14) em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte.

Ocorrência foi registrada em um lote da Via Expressa. Uma grande cortina de fumaça tomou o céu e uma pista com sentido a Betim foi fechada.

Cinco viaturas e 11 bombeiros foram enviados ao local. As chamas foram contidas antes que se espalhassem pela vegetação no entorno do terreno. Pelo menos 50 mil litros de água foram gastos para conter o fogo.

Ainda não se sabe a causa do incêndio. Uma retroescavadeira opera no local para auxiliar os bombeiros no rescaldo do incêndio.