BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A ministra Sonia Guajajara (Povos Indígenas) afirmou, após reunião com os indígenas mundurukus, que protestaram esta manhã em frente à zona azul, que "é legítimo que eles venham pedir esclarecimentos sobre os processos demarcatórios de dois territórios".

"Informamos que o processo de um deles já foi assinado pelo ministro Lewandowski, ainda no ano passado, está agora com a Funai. Estamos contratando uma empresa para fazer o processo da demarcação física", disse.

Já o outro processo está no Ministério da Justiça, em um pacote de terras, esperando a assinatura da portaria declaratória, segundo a ministra.

Também participaram da reunião André Corrêa do Lago, presidente da COP, e a ministra Marina Silva (Meio Ambiente).