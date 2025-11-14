BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O governo brasileiro lançou nesta sexta-feira (14) uma declaração que pede para que países e indústrias compartilhem experiências e tecnologias relacionadas à descarbonização industrial. Na prática, isso já é feito entre indústrias de nações aliadas, mas espera-se que uma declaração diplomática possa dar corpo a esses esforços.

A ideia da declaração é que discussões sobre rotas de descarbonização se concentrem sob o guarda-chuva da Unido, braço da ONU que trata do desenvolvimento industrial.

O governo brasileiro acredita que essa estratégia pode facilitar que países em desenvolvimento tenham mais influência em discussões diplomáticas sobre o tema, o que pode favorecer as rotas brasileiras de descarbonização, como o uso de biocombustíveis.

A declaração é assinada por cerca de 30 países, incluindo Alemanha, Reino Unido, Índia e Austrália. Houve esforço até a madrugada de sexta para atrair os chineses, que preferiram não aderir de imediato.

"É uma coalizão para a gente poder fazer trocas de experiências, para olhar que tipo de padrões na indústria estão sendo usados na área de energia, na área de produtos eletrônicos para que esse tipo de coalizão possa trabalhar junto dentro das indústrias por setores e aí sim começar a descarbonizar setor por setor", afirmou Ana Toni, CEO da COP30 (conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas).

"Isso já vem acontecendo setorialmente, cada um dos setores vem se organizando, mas o que a gente não tinha era uma coalizão que trouxesse também os governos, principalmente os governos do Sul [Global]", acrescentou.