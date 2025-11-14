SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um casal suspeito de integrar quadrilha especializada em roubos a residências foi preso nesta quinta-feira (13). Como eles, segundo agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), foi apreendido um arsenal que conta até com fuzil .50 ?utilizado para abater carros de combate e aeronaves.

Eles foram detidos em imóvel usado como base operacional da quadrilha, na rua Jornalista José Leite Filho, no Campo Limpo, zona sul de São Paulo.

Após investigação, a Polícia Civil identificou a residência usada pelos criminosos e policiais da 4ª Disccpat (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio) passaram a monitorar o local.

Uma mulher saiu da casa e foi abordada pelos policiais de campana. Segundo os agentes, ela era a responsável pelo imóvel, que servia de depósito do armamento utilizado nos crimes.

Dentro do baú de uma cama foram apreendidos três fuzis , sendo que um deles de calibre .50.

Na garagem do imóvel havia dois carros blindados utilizados nas fugas durante os roubos a residências. Eles tinham queixa de furto e estavam com placas trocadas.

Outro suspeito foi preso enquanto a polícia fazia buscas na residência. Ele parou na frente da casa e, como o veículo já havia sido identificado na investigação, os agentes o abordaram. O condutor apresentou documento falso.

Segundo as investigações, ele seria o responsável por fornecer documentos falsos para integrantes da quadrilha e para os veículos usados nos crimes.

O Deic suspeita que eles estavam planejando uma grande ação para os próximos dias.

A mulher, de 38 anos, tem registro policial por homicídio e já foi condenada por roubo a residência. O homem, de 42, tem passagem criminal por tentativa de homicídio. Eles foram encaminhados à 4ª Delegacia da Disccpat, do Deic.

O caso foi registrado como associação criminosa, uso de documento falso, posse ou porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsificação de documento público.